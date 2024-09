Gurt von Kindersitz löst sich: Zweijährige wird aus Pkw geschleudert

Von: mk

Mailand – In Gessate in der Umgebung von Mailand ist am Donnerstagnachmittag ein zweijähriges Mädchen aus einem fahrenden Pkw geschleudert worden. Der dramatische Vorfall hat sich in einer Kurve ereignet, nachdem sich der Sicherheitsgurt des Kindersitzes gelöst hatte. Das Kind wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf einer Landesstraße. Nach Angaben der Ortspolizei war der Kindersitz auf der Rückbank des Wagens montiert. Aus noch ungeklärten Gründen löste sich der Gurt. Dabei ist noch unklar, ob das Kind die Tür des Pkw geöffnet hat, ob diese sich von selbst öffnete oder ob das Kind aus dem Fenster gefallen war.

Die Rettungskräfte rückten mit einem Krankenwagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber aus und eilten zum Unfallort. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus nach Mailand gebracht. Die Erhebungen zur genauen Unfallursache laufen noch.