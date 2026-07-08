Heißes Hochsommerwetter voraus

Auch mit Gewittern ist zu rechnen

Von: luk

Bozen – Nach einer Verschnaufpause mit gemäßigten Temperaturen steuert Südtirol wieder auf heißes Hochsommerwetter zu.

“Ab morgen legen die Temperaturen um weitere ein bis zwei Grad zu”, wie Landesmeteorolge Dieter Peterlin schildert.

Er geht aber nicht von einer so starken Hitzewelle wie Ende Juni aus, da es vorerst etwas weniger schwül sei, “aber die Höchstwerte bleiben über das Wochenende hinaus auf konstant hohem Niveau bis 35 Grad.”

Am Donnerstag scheint im ganzen Land die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel, denn die letzten Wolken am Morgen verziehen sich rasch. Weiterhin weht der Nordföhn, vor allem in den nördlichen Tälern.

Heißes Hochsommerwetter

Auch der Freitag bringt in der ersten Tageshälfte viel Sonnenschein, am Nachmittag kann man ein Gewitter Richtung Süden nicht ganz ausschließen.

Am Samstagvormittag scheint verbreitet die Sonne, am Nachmittag entwickeln sich ein paar Gewitter.

Der Sonntag verläuft wieder sonnig, stabil und heiß. Auch am Montag setzt sich das hochsommerliche Wetter aus heutiger Sicht fort.