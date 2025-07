Hier fliegt ein Dolomiten-Biwak durch die Luft – Video

Von: luk

San Martino di Castrozza – In der Palagruppe in den Dolomiten zwischen der Provinz Belluno und Trient ist das bekannte Biwak „Renato Reali“ versetzt worden. Per Hubschrauber ging es in einer spektakulären Aktion rund 65 Meter Richtung Süden. Der Eingriff auf über 2.500 Metern Höhe dient als Vorbereitung für den Bau eines neuen modernen Biwaks, das zwischen Spätsommer und Herbst 2025 entstehen soll.

Das Biwak, gelegen auf der Forcella Màrmor in 2.595 Metern Höhe, wird von vielen Bergsteigern als wichtige Notunterkunft geschätzt. Um den laufenden Betrieb während der Bauarbeiten aufrechtzuerhalten, wurde die bestehende Struktur kurzerhand umgesiedelt. So bleibt auch während der Umbauphase ein sicherer Unterschlupf für die Alpinisten erhalten. Es bietet sechs Schlafplätze und dient unter anderem als Etappenziel für jene, die die Kletterroute „Fiamme Gialle“ (R31) oder das Hochplateau der Foch durchqueren.

Das Projekt wird zu 95 Prozent von der Autonomen Provinz Trient finanziert und vom Alpenverein CAI – Sektion Fiamme Gialle – der Bergrettung sowie dem Hubschrauberstützpunkt der Berufsfeuerwehr Trient koordiniert. Geplant ist eine komplette Neugestaltung mit moderner Ausstattung, die den gestiegenen Anforderungen an Sicherheit und Komfort gerecht wird.

Die Palagruppe (italienisch Pale di San Martino) ist eine Dolomitengruppe im Grenzgebiet der italienischen Provinzen Belluno und Trient. Die Trentiner Teile der Gruppe gehören zum Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino.