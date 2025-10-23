Aktuelle Seite: Home > Italien > Hirsche verwandeln Dolomiten-Straße in Todesfalle – VIDEO
Debatte wird emotional geführt

Hirsche verwandeln Dolomiten-Straße in Todesfalle – VIDEO

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 08:07 Uhr
Hirsch Herbst
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Sedico – Die Begegnung mit einem Hirschen auf einer Fahrt mit seinem Pkw bei Sedico im Nationalpark Belluneser Dolomiten hat Matteo Scussel tief erschüttert.

In einem Video, das der Mann aus dem Belluno erst kürzlich auf Facebook veröffentlicht hat, sieht man einen großen Hirsch, der – wie aus dem Nichts geschossen – plötzlich die Fahrbahn quert. Dabei entgeht das Tier nur knapp einer Kollision mit dem Auto. Laut eigenen Angaben war er lediglich mit moderater Geschwindigkeit unterwegs.

„Wenn ich mir das Video in Ruhe ansehe, wird mir immer bewusster, wie wenig es braucht; in einem Bruchteil einer Sekunde kann sich alles ändern, wirklich alles. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit oder all den Unsinn, den man so hört und liest. Hier geht es um Glück, Schicksal, Zufall! Ich selbst bin Zeuge davon und kann mit einem verbogenen Kennzeichen darüber erzählen, andere wahrscheinlich nicht. Denkt darüber nach und redet nicht einfach drauflos“, schreibt Scussel auf Facebook.

Der Vorfall hat sich auf der berüchtigten Gerade auf der Hauptverkehrsader in Richtung Agordo ereignet. Das Video, das Scussel veröffentlicht hat, dürfte dabei weiter Öl ins Feuer einer Debatte gießen, die in den sozialen Medien äußerst emotional geführt wird.

Innerhalb weniger Tage kam es auf der hochfrequentierten Strecke zu gleich drei Kollisionen von Fahrzeugen mit Hirschen, zuletzt hat sich ein Wildunfall am Mittwochmorgen ereignet. Gerade im Herbst kommt es zu jährlich zu einer Häufung gefährlicher Verkehrssituationen. Auch in diesem Jahr rückt die seit Langem bekannte Problematik in den Fokus.

Im Rahmen der Kontroverse haben sich im Wesentlichen zwei Fraktionen herausgebildet. Während einige die Errichtung eine Art Überführung für Wildtiere fordern, um die Biodiversität zu schützen und die Sicherheit auf der Straße zu erhöhen, halten andere diese Lösung für vereinfacht und daher für wenig erfolgsversprechend.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
54
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
35
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
30
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
29
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 