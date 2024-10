Hugh Grant ist Fan von italienischem Fußballverein Como

Von: APA/dpa

Der britische Schauspieler Hugh Grant (“Vier Hochzeiten und ein Todesfall”, “Notting Hill”) hat sich als Fan des italienischen Fußball-Erstligisten Como 1907 zu erkennen gegeben. Der 64-Jährige wurde am Wochenende jubelnd auf der Tribüne des Aufsteigers aus Oberitalien gesichtet, bei dem der Österreicher Matthias Braunöder unter Vertrag steht. Nach einem Tor für Como sprang Grant auf und reckte die Faust in die Höhe.

Grant war in dem Stadion mit Platz für nur 14.000 Zuschauer nicht der einzige Prominente: Auch der US-Schauspieler Andrew Garfield (“Spiderman”) fieberte mit. Vor drei Wochen war dort auch schon der britische Hollywood-Star Kate Beckinsale (“Underworld”) zu Besuch. In Como – gelegen am Comer See in Oberitalien – war aber auch schon vor dem Aufstieg des örtlichen Clubs immer wieder Prominenz zu Besuch. Hollywood-Star George Clooney hatte sich dort am Seeufer vor einigen Jahren sogar eine Villa gekauft.

Das Erstliga-Spiel gegen den Konkurrenten Parma endete 1:1. In der Tabelle der Serie A liegt der Aufsteiger auf Platz 14. Ex-Austria-Wien-Spieler Braunöder saß bei der Partie nur auf der Ersatzbank. Mit viel Geld aus dem Ausland hatte Como in diesem Jahr den Aufstieg geschafft: Der Verein gehört den beiden indonesischen Brüdern Robert Budi und Michael Bambang, deren Vermögen auf mehr als 50 Milliarden Euro geschätzt wird.