“Ich bin kein Virus” – VIDEO

IO non sono un VIRUS sono un essere UMANO Liberami dal pregiudizio 我不是病毒 我是人类 不要对我有歧视 I’m not a VIRUS I’m a HUMAN Eradicate the prejudice

IO non sono un VIRUSsono un essere UMANOLiberami dal pregiudizio 我不是病毒我是人类不要对我有歧视I’m not a VIRUS I’m a HUMAN Eradicate the prejudice Dopo i tanti fatti di cronaca di discriminazione e di pregiudizio in tutto il mondo verso i cinesi, Massimiliano un ragazzo italo cinese cresciuto in Italia ha voluto fare un esperimento. Un appello all’umanità delle persone, per comunicare che in questo mondo siamo tutti uguali e soprattutto compagni dello stesso viaggio chiamato VITA! Il virus che fa veramente paura in questo momento non è il coronavirus, ma il pregiudizio che c’è nell’aria.Allontanate il coronavirus ma non le persone! Il pregiudizio è figlio dell’ignoranza.Prejudice is the child of ignorance.(William Hazlitt)Forza Wuhan – Forza Cina 武汉加油 – 中国加油Come on Wuhan – Come on ChinaDa un’idea di:Francesco Xia 夏宏望Massimiliano Martigli JiangVideo maker: Irene Saccenti Aiutante: Silvia Mignanti#iononsonounvirus #behuman #peace #notoracism #noracism #stopracism #coronavirus #virus #prayforchina #ugic #unionegiovaniitalocinesi

Pubblicato da UGIC su Martedì 4 febbraio 2020