Illegales Gratiskonzert gegen Grünen Pass schlägt hohe Wellen

Olbia – Ein illegales Gratiskonzert gegen den Grünen Pass, das der sardische Rapper Salmo in Olbia vor Tausenden von begeisterten Fans gegeben hat, schlägt hohe Wellen. Da weder eine Genehmigung eingeholt noch die elementarsten Coronaregeln beachtet worden waren, eröffnete die zuständige Staatsanwaltschaft von Tempio Pausania ein Ermittlungsverfahren. Das Konzert löste auch einen heftigen Schlagabtausch unter Künstlern und unter Impfbefürwortern und -gegnern aus.

Das illegale Rapkonzert von Salmo in Olbia, das sich gegen den Grünen Pass richtete, schlägt in der italienischen Öffentlichkeit hohe Wellen. Der sardische Rapper, der die Ansicht vertritt, dass die Einführung des Grünen Passes das Konzert- und Unterhaltungsgewerbe benachteilige, organisierte als Provokation gegen diese Verordnung ein illegales Gratiskonzert. Um alle aufwendigen Genehmigungsverfahren zu umgehen, nutzte der sardische Rapper Maurizio Pisciottu, in Arte Salmo, seine sozialen Netzwerke, ein Täuschungsmanöver sowie Mundpropaganda.

„Drei Tage vor der Live-Show hatte ich eine kleine Bühne unter dem Riesenrad im Zentrum von Olbia aufgebaut. Die ersten Tage traten verschiedene lokale Künstler auf, am dritten Tag war ich an der Reihe. Die ganze Sache wurde natürlich unter falschem Namen organisiert. Auf dem Plakat stand DJ Triplo, nicht Salmo. Die Organisatoren der Gemeinde Olbia hatten keine Ahnung, wer DJ Triplo war. Und sie wussten nicht, dass drei- oder viertausend Menschen kommen würden. Ort und Zeit wurden von mir durch Mundpropaganda mitgeteilt“, so der sardische Rapper.

Der Überraschungscoup gelang. Um sich für den Abend die besten Plätze sichern zu können, besetzten junge Fans des Rappers bereits am Vormittag die Wiese unter dem Riesenrad. Das „Platzkonzert“ gegen den Grünen Pass dauerte zwar weniger als eine Stunde, aber diese kurze Zeit genügte, um Tausende von Fans anzulocken. Es wurden die elementarsten Corona-Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen missachtet. Am Eingang wurden weder das Vorzeigen des Grünen Passes verlangt noch Tests angeboten. Zudem hielten die Fans, von denen nur die wenigsten Mundnasenschutzmasken trugen, während des Konzerts keine soziale Distanzierung ein.

Das Konzert schlug in der italienischen Öffentlichkeit hohe Wellen. Während viele Impfgegner tosenden Applaus spendeten und das Konzert als „Akt der Rebellion gegen die Willkür des Grünen Passes“ bezeichneten, gingen nicht nur Politiker und Experten, sondern auch Künstlerkollegen mit dem „Platzkonzert“ hart ins Gericht. Sänger und Rapper wie Fedez, Alessandra Amoroso, Ermal Meta und Gemitaiz kritisierten die Provokation von Salmo scharf und warfen ihm vor, auf Kosten seiner Kollegen, die sich bemühen, trotz aller widrigen Umstände die geltenden Regeln einzuhalten, den „Schlaumeier“ zu spielen.

Besonders mit Fedez lieferte sich der sardische Rapper einen heftigen Schlagabtausch. Salmo, der Fedez abfällig einen „Politiker“ nannte, präzisierte, dass es sich beim Konzert um ein „Geschenk“ an seine Fans gehandelt hatte. „Wenn ich mich an die Regeln hätte halten wollen, wäre ich kein Künstler geworden“, entgegnete Salmo seinen Kritikern, die ihn dazu aufgefordert hatten, mehr Verantwortung zu zeigen. „Die Strände und das Zentrum von Olbia sind im August voller Menschen. Die Feiern nach dem Finale der Fußballeuropameisterschaft waren recht, mein Gratiskonzert war es nicht. Jetzt habt ihr eine Person, die ihr beschuldigen könnt. Nennt euch nicht Künstler, wenn ihr nachher nicht den Mut habt, die Regeln zu brechen“, so Salmo auf seiner Instagram-Seite.

Fedez nannte Salmo einen „gefährlichen Narzissten“ und forderte ihn dazu auf, „erwachsen zu werden“. „Zur Erhöhung des Gesundheitsrisikos in einer Region beizutragen und gleichzeitig zu behaupten, man tue dies, um Sardinien zu helfen, macht dich nicht zu einem Künstler, sondern zu einem gefährlichen Narzissten, denn es zeigt, dass es dir an Empathie und Reife fehlt, um die Gemeinschaft zu schützen. Übernimm Verantwortung, du bist erwachsen und – hoffe ich – geimpft“, so die Erwiderung von Fedez an Salmo.

Die Kritik von Fedez und anderer Künstlerkollegen dürfte aber Salmos kleineres Problem sein. Nachdem die Verantwortlichen der Region Sardinien und der Gemeinde Olbia unterstrichen hatten, nicht informiert worden zu sein und zu keinem Zeitpunkt die Genehmigung für ein solches Rappkonzert erteilt zu haben, eröffnete die zuständige Staatsanwaltschaft von Tempio Pausania ein Ermittlungsverfahren.