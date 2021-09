“Impfdelle” im September: Erstimpfungen um 41 Prozent eingebrochen

Bologna/Rom – In ihrem letzten Bericht weist die angesehene im Gesundheitsbereich tätige Forschungsstiftung „Gimbe“ darauf hin, dass im September die Anzahl der Erstimpfungen innerhalb von nur zwei Wochen um 41 Prozent eingebrochen ist und dass von den über 50-Jährigen weiterhin viele ungeimpfte Personen zögern, sich impfen zu lassen.

Selbst in der Altersgruppe der Zwölf- bis Neunzehnjährigen hat die Impfbereitschaft merklich nachgelassen. Laut „Gimbe“ würden die letzten Daten beweisen, dass die Einführung des Grünen Passes für die gesamte Arbeitswelt absolut notwendig gewesen ist, um die Impfkampagne neu zu beleben.

Obwohl mehr als zehn Millionen Dosen vorrätig sind, ist die Zahl der neu geimpften Personen innerhalb von nur zwei Wochen um 41 Prozent eingebrochen. Zwischen dem 15. und dem 21. September sind in Italien nur etwas mehr als 486.000 Erstdosen verabreicht worden. In der letzten Augustwoche hatte die Anzahl der Erstimpfungen hingegen noch 831.000 betragen. Die zögerliche Haltung gegenüber der Impfung hält bei den über 50-Jährigen weiterhin an. Sorgen bereitet aber auch, dass selbst in der Altersgruppe der Zwölf- bis Neunzehnjährigen die Impfbereitschaft merklich nachgelassen hat. Die Experten hoffen, dass das erst am Donnerstag zum Gesetz gewordene Dekret, das ab dem kommenden 15. Oktober den Grünen Pass am Arbeitsplatz vorschreibt, dazu beitragen wird, diese „Impfdelle“ zu überwinden.

Insgesamt haben 75 Prozent der italienischen Bevölkerung oder 44,4 Millionen Italiener mindestens eine erste Impfdosis erhalten und 69,8 Prozent oder 41,3 Millionen haben den Impfzyklus abgeschlossen. Bedenklich finden es die Virologen und Epidemiologen der medizinischen Forschungsstiftung, dass 13,5 Prozent oder 3,7 Millionen der Altersgruppe der über 50-Jährigen noch nicht vollständig geimpft sind, wobei auffällt, dass zwischen den einzelnen Regionen erhebliche Unterschiede bestehen. Während in Apulien lediglich 6,3 Prozent dieser Altersgruppe noch nicht geimpft sind, steigt in Kalabrien und in Südtirol dieser Anteil auf über 16 Prozent.

Überraschenderweise zeigt der Fortgang der Impfungen auch in der Altersgruppe der Zwölf- bis Neunzehnjährigen Anzeichen einer Verlangsamung. Fast 1,5 Millionen Minderjährige und sehr junge Erwachsene haben noch keine Impfdosis erhalten. „Angesichts der Tatsache, dass bezüglich der Impfvormerkungen derzeit keine Daten öffentlich zugänglich sind, ist es nicht möglich zu wissen, inwieweit diese Zahlen aufgrund der Ausweitung des Grünen Passes auf die gesamte Arbeitswelt in den kommenden Wochen steigen werden“, betont der Präsident von „Gimbe“, Nino Cartabellotta.

Die zuletzt stark ansteigenden Erstimpfungen dürften bei den Experten aus Bologna aber für etwas Erleichterung sorgen.