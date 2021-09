Impfgegner kündigen italienweite Proteste an Bahnhöfen an

Rom – Ab heute braucht es in Italien den Grünen Pass, wenn man Inlandsflüge oder eine Fahrt auf Schiffen und Fähren unternimmt. Auch in den Intercity- und überregionalen Zügen sowie in Fernbussen wird das Zertifikat verlangt. Impfgegner und Kritiker des Green Pass haben für den heutigen Dienstagnachmittag Proteste und Kundgebungen auf Bahnhöfen in ganz Italien angekündigt.

Innenministerin Luciana Lamorgese hat Impfskeptiker und Gegner des Grünen Passes davor gewarnt, Züge zu blockieren. Die Störung des öffentlichen Verkehrs sei eine strafbare Handlung.

Das Ministerium hat einen Krisenstab eingerichtet. Polizeikontrollen werden rund um die Bahnhöfe verschärft.

Auch am Bahnhof in Bozen haben Impfgegner offenbar Protestkundgebungen geplant.

Für den lokalen Personennahverkehr ist derzeit nicht verpflichtend, im Besitz des Grünen Passes zu sein.