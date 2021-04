Italien: AstraZeneca vorzugsweise noch für Ü-60-Jährige

Zweite Dosis wird noch an jüngere Impflinge verabreicht

Bozen/Rom – In Italien und Südtirol wird der Impfstoff von AstraZeneca ab nun vorzugsweise nur mehr an Menschen über 60 Jahren verabreicht. Franco Locatelli, der Präsident des Obersten Gesundheitsrats, hat dies am Mittwochabend bekannt gegeben. Alle, die jünger als 60 sind und bereits eine Dosis von AstraZeneca erhalten haben, sollen aber auch die zweite Dosis bekommen.

In Südtirol wurden mit AstraZeneca vor allem Lehrerinnen, Lehrer und das Kindergartenpersonal geimpft. Aktuell wird der Impfstoff Personen über 65 Jahren verabreicht.

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat gestern laut Medienberichten zwar eingeräumt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Impfung und Hirnvenenthrombosen gibt, sie empfiehlt den Impfstoff aber weiterhin – und zwar uneingeschränkt.