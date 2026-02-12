Italien: Dach von dicker Schneelast befreit

Von: luk

Courmayeur – Die Westseite des Alpenbogens wird in diesem Winter von Frau Holle verwöhnt: In Courmayeur im Aostatal sind in den vergangenen 24 Stunden erneut starke Schneefälle niedergegangen.

Die Flocken wurden von Nutzern in den sozialen Medien als taschentuchgroß und sehr dicht beschrieben.

Jedenfalls haben die jüngsten Schneefälle in der Region weitere 30 Zentimeter Schnee auf die ohnehin schon bestehende Schneeschicht draufgepackt.

Die Landschaft präsentiert wie aus einem traumhaften Wintermärchen.

Mancherorts hat sich in den vergangen Wochen so viel Schnee aufgetürmt, dass er in gefährlichen Aktionen von Dächern entfernt werden musste.