Italien erreicht Impfquote von 70 Prozent

Rom – Die Impfkampagne gegen das Coronavirus hat in Italien einen Meilenstein erreicht. 70 Prozent der impfbaren Bevölkerung haben sich einen der zugelassenen Impfstoffe zumindest einmal in ihren Oberarmmuskel spritzen lassen. 65 Prozent der impfbaren Bevölkerung sind hingegen zum jetzigen Stand vollständig geimpft.

Corona-Sonderkommissar Francesco Paolo Figliuolo hat laut Medienberichten die Impfbereitschaft der Jugendlichen gelobt, auf sie entfallen 20 Prozent der Impfungen in den letzten Tagen.

Die Impfkampagne soll auch in den Ferragosto-Ferien weitergehen. Auch Anreizsysteme werden in manchen Gebieten gehandhabt – so gibt es für den Piks Karten für Fußballspiele oder Gutscheine für ein Eis.

In Südtirol liegt die Impfquote derzeit bei über 60 Prozent. Zuletzt gab es wieder mehr Impfungen.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia