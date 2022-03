Italien: Grünen Pass wird schrittweise zurückgenommen

Rom – In Italien soll die Pflicht zum Grünen Pass schrittweise zurückgefahren werden. Medienberichten zufolge werden in gut zwei Wochen, am 1. April die ersten Lockerungen fällig.

Es geht weniger um die Abschaffung der Maskenpflicht, sondern viel mehr um die Rücknahme des Green Pass.

Biostatistiker Markus Falk findet, dass dadurch die Impfung etwas abgewertet wird, für die monatelang massiv geworben wurde. Außerdem glaubt er, dass man die Lockerungen im Herbst bei einer weiteren Welle wieder zurücknehmen muss. Typischerweise steigen die Infektionszahlen in der kalten Jahreszeit wieder an.

Derzeit kommt das Gesundheitswesen in Südtirol und Italien gut mit der Corona-Situation zurecht.