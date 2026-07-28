Aktuelle Seite: Home > Italien > Italien sucht Neustart, Chiellini zögert – Medien
Kehrt Roberto Mancini als Italiens Teamchef zurück?

Italien sucht Neustart, Chiellini zögert – Medien

Dienstag, 28. Juli 2026 | 13:28 Uhr
Kehrt Roberto Mancini als Italiens Teamchef zurück?
APA/APA/AFP/KARIM JAAFAR
Schriftgröße

Von: apa

Der chaotische Umbruch beim viermaligen Fußball-Weltmeister Italien geht in die nächste Runde. Der frühere Nationalspieler Giorgio Chiellini hat am Dienstag Spekulationen über einen Wechsel zum italienischen Fußballverband als Technischer Direktor zurückgewiesen. “Ich möchte klarstellen, dass ich mit meiner Rolle bei Juventus glücklich bin”, sagte der frühere Nationalspieler. Als Kandidaten für den Teamchef-Posten gelten nun wieder Roberto Mancini und Antonio Conte.

Italienische Medien hatten Chiellini als aussichtsreichen Kandidaten für den Posten des Technischen Direktors der Nationalmannschaft gehandelt. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Manager bei seinem früheren Verein Juventus Turin. Die Entscheidung über den neuen Teamchef wird laut Medien innerhalb der kommenden zwei bis drei Tage erwartet. Mancini und Conte waren jeweils bereits als Italiens Nationaltrainer tätig.

Verbandschef im Kreuzfeuer der Kritik

Der Verbandsvorstand will sich auf seiner Sitzung am Dienstag mit der Personalie befassen. Das Bemühen um Starcoach Pep Guardiola war ebenso ins Leere gelaufen wie jenes um Carlo Ancelotti (Brasilien). Die Alternative Andrea Pirlo wurde wegen der Zusammenarbeit des früheren WM-Siegers mit einem russischen Wettanbieter verworfen.

Infolge des Scheiterns des Engagements von Pirlo traten die erst vor gut zwei Wochen verpflichteten Sportdirektoren Paolo Maldini und Leonardo zurück. Der ebenfalls erst seit gut einem Monat amtierende Verbandspräsident Giovanni Malago ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. “Italien muss neu gegründet werden”, kommentierte die Gazzetta dello Sport das Geschehen.

Begleitet wird die Trainersuche von einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Sportminister Andrea Abodi und Malago. Abodi bescheinigte dem Verbandschef, dieser gebe eine “unschöne Figur” ab. Malago konterte, nicht jeder könne über Fehler anderer urteilen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
Kommentare
84
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
CSD-Anschlag – Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse
Kommentare
32
CSD-Anschlag – Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse
Vierter Einbruch innerhalb von nur zwei Jahren
Kommentare
28
Vierter Einbruch innerhalb von nur zwei Jahren
Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?
Kommentare
26
Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?
“Körper von Frauen darf nicht zum ideologischen Schlachtfeld werden”
Kommentare
25
“Körper von Frauen darf nicht zum ideologischen Schlachtfeld werden”
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 