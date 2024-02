Italiener versucht schlafwandelnd seine Frau zu erwürgen

Laut Gericht wusste er nicht, was er tat

Ein Italiener, der versucht hatte, seine Frau nachts zu erwürgen, ist von einem Gericht in der lombardischen Stadt Brescia mit der Begründung freigesprochen worden, dass er schlafwandelte. Als er in der Nacht zum 4. Jänner 2021 seine Hände um den Hals seiner Frau legte und sie zu erwürgen versuchte, während sie schlief, wusste er nicht, was er tat, urteilte das Gericht. Die Frau war nicht als Anklägerin vor Gericht aufgetreten.

Die Frau wachte auf, als sie eine Hand um ihren Hals spürte. Anfang dachte sie an einen Einbrecher. Danach habe sie ihren 60-jährigen Mann erkannt, der “wie in Trance” war. Die Frau biss den Mann in einen Finger, der daraufhin aufwachte.

Als er merkte, was er getan hatte, sprang der Mann aus Verzweiflung aus dem dritten Stock seiner Wohnung. Dabei brach er sich beide Beine und musste vier Monate lang im Krankenhaus verbringen. Die Frau weigerte sich, Klage gegen ihn einzureichen. Vor Gericht konnte der Angeklagte beweisen, dass er als Schlafwandler gehandelt hatte. “Sein Gehirn war ausgeschaltet, der Mann konnte nicht wissen, was er tat”, so die Worte des Sachverständigen des Ermittlungsrichters im Gerichtssaal.