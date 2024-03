Gianna Nannini: Mutter werden mit Mitte 50 ist in Ordnung

Italiens Rock-Königin Gianna Nannini veröffentlicht ihr neues Album. “Sei nell’anima” heißt die Platte mit 13 Liedern, die ab dem heutigen Freitag im Handel ist. “Ich wollte einen meiner Songs als Titel des Albums nehmen”, betonte Nannini bei der Vorstellung des Albums. Nannini plant auch eine Europa-Tour, die am 24. November in Genf beginnt und u.a. in Zürich, München, Frankfurt und Berlin Halt machen wird. Auch Etappen in Italien sind vorgesehen.

“Die ursprüngliche Idee war, ein Album mit Adaptionen von Soul- und Bluessongs zu machen – von Dylan bis Etta James, über Janis Joplin und mehr, aber es hätte zu lange gedauert, alle Genehmigungen einzuholen. Daher habe ich beschlossen, ein Album von Grund auf neu zu machen”, betonte die Sängerin aus der toskanischen Stadt Siena.

Ab dem 2. Mai ist auf Netflix der Film “Die schöne Rebellin” verfügbar, der die Geschichte der 69-jährigen Nannini von ihrer Kindheit bis zu ihren ersten Erfolgen erzählt. Der Film basiert lose auf einer Autobiografie der Sängerin.

Über ihr eigenes Leben meinte sie, dass es in Ordnung sei, auch mit Mitte 50 noch Mutter zu werden. “Ich glaube nicht, dass ich zu alt war, denn ich glaube nicht an Alter. Es spielt für mich keine Rolle”, sagte die 69-Jährige, deren Tochter 2010 zur Welt kam, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Nannini bezeichnete es als “altersfeindlich”, wenn Menschen darüber sprechen, dass man zu alt sei, um ein Kind zu bekommen. “Das ist vergleichbar mit Homophobie oder Rassismus.”

Über die eigene Tochter, die nun ein Teenager ist, sagte sie: “Meine Tochter ist schon seit vielen Jahren selbstständig. Im Moment sehe ich sie nicht sehr oft, weil sie sehr unabhängig ist und ihr eigenes Ding macht.” Früher sei sie noch sehr daran interessiert gewesen, dass ihre Mutter Musik mache, aber heute nicht mehr.

Mit Hits wie “Latin Lover”, “I maschi” und “Bello e impossibile” hat sich Nannini seit Ende der 1970er-Jahre in die Herzen ihrer Fans gesungen. Mit ihrem Song zur Fußball-Italien-WM 1990 (“Un’estate italiana”) hatte sie einen ihrer größten Hits. E.ine Rebellin war “Gianna nazionale” von Anfang an. Insgesamt hat die Musikerin – deren Bruder der Ex-Rennfahrer Alessandro Nannini ist – über 20 Alben herausgebracht. Im Juni wird sie 70