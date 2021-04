Kein Herzinfakt: 40-Jähriger von Ehefrau vergiftet

Termini Imerese – Mehr als zwei Jahre nach der Tat konnte der ursprünglich fälschlicherweise als Herzinfarkt eingestufte Tod des 40-jährigen Pizzaiolo Sebastiano Rosella Musico aufgeklärt werden.

Mit der Anschuldigung, ihren eigenen Mann vergiftet zu haben, wurde am Mittwoch die 35-jährige Loredana Graziano von den Carabinieri festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt. Laut den Ermittlern hätte Loredana Graziano ihren Ehemann aus dem Weg geräumt, um mit ihrem damaligen Liebhaber ein neues Leben zu beginnen. Dank verschiedener Verdachtsmomente und vor allem dank der Aussage des ehemaligen Liebhabers der mutmaßlichen Mörderin gelang es der Staatsanwaltschaft und den Carabinieri, den Mord an den 40-jährigen Pizzaiolo aufzuklären.

Die Verhaftung von Loredana Graziano steht am Ende eines zwei Jahre dauernden Ermittlungsverfahrens, das bald nach dem Tod ihres Mannes, Sebastiano Rosella Musico, eingeleitet worden war.

Sebastiano Rosella Musico, der im Lokal seiner Familie als Pizzaiolo arbeitete, brach im Januar des Jahres 2019 tot zusammen. In einem ersten Moment wurde die Todesursache als Herzinfarkt eingestuft. Aber bereits wenige Wochen nach seinem Tod kamen in der sizilianischen Kleinstadt Gerüchte auf, dass der 40-jährige Pizzaiolo nicht eines natürlichen Todes gestorben wäre. Auch seine engsten Angehörigen hegten Zweifel und bekundeten großes Interesse, Licht in den Todesfall von Sebastiano Rosella Musico zu bringen.

Im Zuge der in die Wege geleiteten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde zuerst die gemeinsame Wohnung von Sebastiano Rosella Musico und Loredana Graziano beschlagnahmt. Durch Hinweise des ehemaligen Liebhabers der Ehefrau des Opfers erhielten die Ermittlungen später eine überraschende Wende. In seiner im Dezember 2019 getätigten Aussage beschuldigte der Mann, der von Loredana Graziano wegen Stalkings angezeigt worden war, seine ehemalige Geliebte, ihren Ehemann vergiftet zu haben. Aufgrund dieses Verdachtsmoments wurde im Februar des vergangenen Jahres der Leichnam des Verstorbenen exhumiert. Die vor einem Jahr durchgeführte Autopsie bestätigte die Aussage des ehemaligen Liebhabers der mutmaßlichen Mörderin. Die Laboranalysen ergaben, dass der 40-jährige Pizzaiolo mit Zyankali vergiftet worden war.

In der Folge fügten sich die Puzzleteile zu einem eindeutigen Gesamtbild zusammen. Den Ermittlern der Carabinieri zufolge wäre Loredana Graziano ihres Ehelebens überdrüssig gewesen und hätte nur mehr das Ziel gehabt, die Zukunft alleine mit ihrem Liebhaber zu planen und zu diesem Zweck ihren Mann aus dem Weg zu räumen. Zuerst hätte die untreue Ehefrau versucht, Sebastiano Rosella Musico mit der heimlichen Gabe eines gerinnungshemmenden Medikaments, das bei höherer Dosis toxisch wirkt, zur Strecke zu bringen. Erst als dieser perfide Plan keinen schnellen Erfolg gezeitigt hätte, hätte Loredana Graziano zum „Giftklassiker“ Zyankali gegriffen. „Am 22. Januar 2019 hätte sie ihm heimlich eine Dosis Zyankali eingeflößt, was innerhalb weniger Minuten seinen Tod durch Atmungs- und Herzinsuffizienz herbeigeführt hätte“, so die Staatsanwaltschaft und die Carabinieri in ihrer Presseaussendung.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahmen die Carabinieri der sizilianischen Stadt Termini Imerese am Mittwoch die 35-jährige Loredana Graziano in Gewahrsam und überstellten sie in eine Haftanstalt. Die 35-Jährige wird sich vor einem Schwurgericht wegen vorsätzlichen Mordes verantworten müssen.

Die Nachricht von der Verhaftung der Ehefrau des Mordopfers wurde in Termini Imerese mit Erleichterung aufgenommen. Viele Menschen registrieren mit Genugtuung, dass dem in Termini Imerese sehr bekannten und beliebten Pizzaiolo zwei Jahre nach seinem gewaltsamen Tod endlich Gerechtigkeit widerfährt.