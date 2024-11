Kleiner Weltreisender verunglückt tragisch

Von: luk

Vicenza – Ein Rotkehlchen hat eine unglaubliche Reise über mehr als 2.000 Kilometer hinter sich gebracht, die von Finnland bis nach Italien führte. Doch das Schicksal dieses kleinen Vogels nahm ein tragisches Ende: Er wurde tot auf einem Balkon in Schiavon, einer kleinen Gemeinde in der Provinz Vicenza, gefunden.

Der Vogel prallte offenbar gegen eine Fensterscheibe des Hauses von Bürgermeister Simone Dellai. Als dieser den leblosen Körper aufhob, entdeckte er an einem Bein des Tieres einen Ring mit einer Tracking-Nummer. Dank dieser Markierung konnte der Weg des Rotkehlchens rekonstruiert werden: Es war nur wenige Tage zuvor von Ornithologen des Naturkundemuseums in Helsinki beringt worden, bevor es seine weite Reise über Ebenen und Berge antrat.

„Es ist unglaublich, dass ein so kleiner Vogel eine so weite Strecke zurücklegen kann. Das hat uns sprachlos gemacht“, erklärte Bürgermeister Dellai der Zeitung “Giornale di Vicenza”. „Gleichzeitig erinnert uns diese Geschichte an die unglaubliche Stärke, Wiederstandsfähigkeit und Zerbrechlichkeit solcher kleiner Reisender.“

Dellai informierte umgehend das finnische Museum über den Fund. Er hofft, dass diese bewegende Geschichte nicht nur Bewunderung für die Natur weckt, sondern auch zu einem bewussteren Umgang mit ihrer Zerbrechlichkeit anregt. „Es ist faszinierend und zugleich traurig, wie nahe Wunder und Tragik oft beieinanderliegen“, so der Bürgermeister.