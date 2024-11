Von: ka

San Sebastiano al Vesuvio – „Komm schon Bruder, er hat sich entschuldigt“. Dies waren die letzten Worte des 19-jährigen Santo Romano, der in der Nacht von Freitag auf den Samstag auf dem Rathausplatz von San Sebastiano al Vesuvio, einer Kleinstadt im Hinterland von Neapel, erschossen wurde.

Beim Täter soll es sich Augenzeugenberichten zufolge um einen 17 Jahre alten Jugendlichen aus Neapel handeln. Der Minderjährige konnte dank der auf dem Platz installierten Überwachungskameras von den Carabinieri innerhalb weniger Stunden identifiziert werden. Der 17-Jährige, der vor kurzem aus der Jugendhaftanstalt entlassen worden war, wurde wegen Mordes und versuchten Mordes festgenommen und zum Verhör in die Carabinieristation von Torre del Greco gebracht. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft.

Einer ersten Rekonstruktion durch die Carabinieri zufolge geschah die Bluttat, nachdem einer der Freunde des 19-jährigen Opfers auf dem dicht gedrängten Rathausplatz von San Sebastiano al Vesuvio dem 17-Jährigen versehentlich auf die Schuhe gestiegen war, wodurch ein Schuh des Minderjährigen schmutzig geworden war.

In der Folge kam es zwischen der Gruppe von Santo Romano und jener des Minderjährigen zu einem kurzen Streit. Die kleine Auseinandersetzung schien bereits beigelegt, als der Minderjährige sich entfernt habe, um zu seinem Auto, einem schwarzen Smart, zurückzukehren. Es ist unklar, ob der Minderjährige zum Smart gegangen sei, um die Tatwaffe zu holen, oder ob sie sich bereits vorher in seinem Besitz befunden habe. Santo Romano habe sich dem Auto genähert und versucht, den Streit zu schlichten. „Komm schon Bruder, er hat sich entschuldigt“, soll er Zeugen zufolge auf den 17-Jährigen eingeredet haben. Dieser jedoch habe blitzschnell seine Waffe gezogen und ihm in die Brust geschossen.

17enne con precedenti confessa l'omicidio di SantoHa confessato il 17enne fermato per l'omicidio di Santo Romano a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Era uscito da poco dal carcere minorile di Nisida dopo aver scontato una pena per reati legati alla droga.Valeria Papitto per il Tg3 delle 12 del 3 novembre 2024 Posted by Tg3 on Sunday, November 3, 2024

Tödlich getroffen brach er mitten auf dem Platz zusammen. Der Einsatz des Notarztes und der Rettungskräfte erwies sich als vergeblich. Santo Romano erlag noch auf dem Weg ins Krankenhaus seiner schweren Schussverletzung.

Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass nicht ein zweites Todesopfer zu beklagen ist. Eine zweite Kugel traf Salvatore, Santos Freund und Mannschaftskamerad, in den Ellbogen. Salvatore wurde von den Rettungskräften erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Carabinieri begannen sofort mit den Ermittlungen. Dabei kam der Auswertung der Aufnahmen der Überwachungskameras des Rathausplatzes eine besondere Bedeutung zu. Im Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein Minderjähriger, der sich später als der 17-Jährige herausstellen sollte, eine Waffe zieht, aus ihr mindestens zwei Schüsse abgibt und kurz darauf mit einem schwarzen Smart flieht.

Es dauerte nicht lange, bis die Ermittler den Jugendlichen ausfindig machen konnten. Da das Auto mit ausländischem Kennzeichen in der Nacht vor der Tat von einer Streife angehalten worden war, war das Nummernschild des Smart samt der persönlichen Daten des Minderjährigen im polizeilichen Datensystem gespeichert. Es handelte sich um einen Minderjährigen aus Neapel, der kürzlich aus dem Jugendgefängnis von Nisida entlassen worden war, wo er wegen Drogenhandels eingesessen hatte.

‼️𝐎𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐢𝐨 𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐕𝐞𝐬𝐮𝐯𝐢𝐨: 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐮𝐧 𝟏𝟕𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐧𝐚𝐩𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨. 𝐋𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐚𝐠𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐮 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐧𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢… Posted by Prima Tivvù on Saturday, November 2, 2024

Den Carabinieri von Torre del Greco gelang es, den geflohenen Minderjährigen am Samstagnachmittag im Stadtviertel Barra von Neapel aufzuspüren und festzunehmen. Den Ermittlern zufolge legen seine Vorstrafen nahe, dass sich der 17-Jährige in der Nacht zuvor auf dem Platz gewesen sein könnte, um Drogen zu verkaufen. Der 17-Jährige ist geständig, beteuert laut seinem Anwalt aber, dass er die Tat in „Notwehr“ begangen habe. Seit seiner Festnahme sitzt er wegen Mordes und versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Gegen einen zweiten Jugendlichen, der an der Auseinandersetzung beteiligt war, wird hingegen wegen Anstiftung zur Gewalt und Waffengebrauchs ermittelt.

In Casoria, wo Santo Romano lebte, sind Trauer und Entsetzen groß. Santo Romano war ein ruhiger junger Mann, der in einer Spielhalle arbeitete und in seiner Freizeit nichts lieber tat, als mit seiner Freundin Simona auszugehen und Fußball zu spielen. Seine Eltern und seine Freundin sind am Boden zerstört. Unter seinen Mannschaftskollegen des Fußballvereins Asd Micri, für den Santo das Tor hütete, herrscht Fassungslosigkeit.

Nicht nur die Behörden und die Ordnungskräfte, sondern auch die Neapolitaner fragen sich jedoch, warum die Jugendgewalt immer stärker ausartet und wie es sein kann, dass immer mehr Minderjährige Schusswaffen mit sich tragen.

Nach dem Tod des 15-jährigen Emanuele Tufano, der am vergangenen 23. Oktober bei einer Schießerei zwischen neapolitanischen Jugendbanden, die wahrscheinlich der Camorra nahestehen, ums Leben gekommen war, handelt es sich bei Santo Romano um das zweite Opfer, das von einem Minderjährigen erschossen wurde.