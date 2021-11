Kommt bald der „Super-Green-Pass“?

SUPER GREEN PASS E TERZA DOSE, IL GOVERNO PREPARA LA STRETTA

SUPER GREEN PASS E TERZA DOSE, IL GOVERNO PREPARA LA STRETTAIn arrivo regole più stringenti sul green pass. Il tampone potrebbe non bastare più per accedere a luoghi chiusi come bar e palestre. È una delle novità che il Governo potrebbe portare in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Alvise Losi per il Tg3 delle 12 del 20 novembre 2021

