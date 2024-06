Kostenloser Traumurlaub auf Sardinien für alle unter 35

Von: Ivd

Cargliari – Mit ihrer atemberaubenden Natur, dem türkisblauen Wasser und den idyllischen Stränden zieht Sardinien jährlich Millionen von Touristen an. Nun hat die Insel ein besonderes Angebot für junge Abenteuerlustige im Gepäck: Kostenlose Übernachtungen für unter 35-Jährige auf einer der spektakulärsten Wanderstrecken der Insel.

Die Aktion „Leg‘s go in Cammino“ richtet sich an junge Wanderer, die den Cammino Minerario di Santa Barbara erkunden möchten, ein 500 Kilometer langer Rundweg im Südwesten der Insel. Die Route ist in 30 Etappen unterteilt und führt durch atemberaubende Landschaften, historische Bergbausiedlungen und vorbei an faszinierenden archäologischen Stätten. Auch ein Besuch in eine der Tropfsteinhöhlen entlang des Weges ist möglich.

Frühstück inbegriffen

Die Stiftung „Cammino Minerario di Santa Barbara“ hat sich mit dieser Initiative zum Ziel gesetzt, den Südwesten Sardiniens für junge Menschen noch attraktiver zu gestalten. Unter 35-Jährige können bis zu drei kostenlose Übernachtungen entlang der Wanderroute genießen. Die Unterkünfte reichen von gemütlichen Pensionen bis hin zu komfortablen Hotels und Ferienhäusern. Das Frühstück ist bei den Übernachtungen inbegriffen.

So meldet ihr euch an

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen interessierte Wanderer lediglich einen Wanderpass für fünf Euro erwerben und eine Spende leisten. Die Höhe der Spende ist dabei frei wählbar. Wichtig zu beachten ist, dass maximal drei Gutscheine für die kostenlosen Übernachtungen genutzt werden können und diese an aufeinanderfolgenden Tagen eingelöst werden müssen. Es existieren sechs Routen mit einer, sechs Routen mit zwei und drei Routen mit drei kostenlosen Übernachtungen zur Auswahl. Die Angebote findet ihr auf der Website der Stiftung Cammino Minerario di Santa Barbara.

Aber Achtung: Der Aktion wird nicht ganzjährig angeboten. Der erste Aktionszeitraum lief vom 15. Januar bis zum 15. Juni und der zweite Zeitraum beginnt am 15. September und endet am 15. Dezember. Aktuell wird noch über eine Verlängerung auf das kommende Jahr diskutiert, wie Margherita Concu, Sekretärin der Stiftung, gegenüber dem Reisemagazin Travelbook angedeutet hat.