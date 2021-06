Kündigungsstopp für Industrie und Baugewerbe aufgehoben

Rom – Die Regierung von Mario Draghi hat das Kündigungsverbot für Angestellte in Industrie und Baugewerbe aufgehoben. Für die Textilindustrie und andere verwandte Sektoren bleibt das Verbot hingegen noch aufrecht.

Medienberichten zufolge will sich der Premier dazu heute mit Gewerkschaftsvertretern treffen. Diese hatten bereits am Samstag in mehreren italienischen Städten für eine Fortführung des Kündigungsverbots demonstriert. Sie befürchten, dass zwischen 500.000 und zwei Millionen Italiener ihre Jobs verlieren könnten, sollte der wegen Corona eingeführte Kündigungsstopp aufgehoben werden.

Die Unternehmerseite sieht die Regelung mehr und mehr kritisch. Das Verbot von Kündigungen würde die Wirtschaft lahmlegen.