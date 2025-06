Kulinarische Entdeckungsreise rund um den Gardasee

Mehr als gutes Essen am See

Von: red

Der Geschmack des Gardasees – mehr als nur italienische Klassiker

Rund um den größten See Italiens entfaltet sich eine kulinarische Landschaft, die so vielfältig ist wie die Orte, die ihn umgeben. In kleinen Familienbetrieben, Sternerestaurants oder urigen Trattorien begegnet euch der Gardasee von seiner genussvollsten Seite. Dabei ist jede Region des Sees kulinarisch einzigartig – und voller Überraschungen.

Der Süden: Heimat des Lugana und der traditionellen Küche

Im Süden, rund um Desenzano und Sirmione, wird Weinliebhabern das Herz aufgehen: Der frische, mineralische Weißwein Lugana stammt aus dieser Region und lässt sich am besten direkt beim Winzer genießen. Dazu passen Spezialitäten wie „Bigoli con le sarde“ oder geschmorte Rinderbacke mit Polenta.

Empfehlung:

Esplanade (Desenzano del Garda) – 1 Michelin-Stern

Direkt am Wasser gelegen, serviert dieses elegante Restaurant kreative, mediterrane Gourmetküche in stilvollem Ambiente. Perfekt für ein romantisches Dinner mit Seeblick.

Trattoria al Combattente (San Benedetto di Lugana) – ein echter Geheimtipp für traditionelle Hausmannskost und handgemachte Pasta.

Der Osten: Olivenöl, Fisch und versteckte Genusstempel

Zwischen Bardolino, Garda und Lazise säumen Olivenhaine die Ufer – kein Wunder, dass hier einige der besten Olivenöle Norditaliens produziert werden. Viele Manufakturen bieten Führungen und Verkostungen an.

Empfehlung:

La Casa degli Spiriti (Costermano) – Fine Dining mit spektakulärer Aussicht. Die Küche verbindet regionale Zutaten mit internationalem Einfluss.

Ristorante Alla Borsa (Valeggio sul Mincio) – berühmt für seine Tortellini, die hier seit Generationen von Hand gefertigt werden.

Ristorante Piccolo Doge (Bardolino) – Direkt am Wasser gelegen, kombiniert dieses familiengeführte Restaurant traditionelle Gardasee-Küche mit herrlicher Aussicht. Besonders zu empfehlen sind die Fischgerichte und hausgemachten Desserts.

Der Westen: Tradition trifft auf Exzellenz

Limone sul Garda besticht nicht nur durch seine spektakuläre Lage – hier findet ihr auch eine der ältesten Zitronengärten Italiens. In den Restaurants der Region trifft diese Zitrusfrische auf bodenständige Bergküche.

Empfehlung:

Villa Feltrinelli (Gargnano) – 2 Michelin-Sterne

In dieser historischen Villa wird Haute Cuisine auf Weltklasseniveau geboten – ideal für Feinschmecker, die das Außergewöhnliche suchen.

Ristorante La Tortuga (Gargnano) – 1 Michelin-Stern

Seit Jahrzehnten ein fester Stern am kulinarischen Himmel des Gardasees. Elegante, kreative Küche mit starker regionaler Verwurzelung.

Der Norden: Kreative Küche trifft auf Alpenflair

Riva del Garda und Torbole sind bekannt für ihren sportlichen Spirit – doch auch kulinarisch hat der Norden einiges zu bieten. Hier wird mediterrane Leichtigkeit mit alpenländischer Deftigkeit kombiniert.

Empfehlung:

Lido 84 (Gardone Riviera) – 1 Michelin-Stern

Das Restaurant von Riccardo Camanini gilt als eines der innovativsten Italiens. Die „Cacio e pepe en vessie“ ist bereits Kult.

Osteria Le Servite (Arco) – rustikal, bodenständig, wunderschön im Grünen gelegen. Ideal für ein entspanntes Abendessen mit Wein aus dem eigenen Anbau.

Kulinarik erleben: Von Märkten, Weingütern und Kochkursen

Nicht nur Restaurants laden zum Genießen ein. Rund um den See gibt es zahlreiche Märkte mit frischen Produkten – perfekt für ein Picknick mit Seeblick. Viele Weingüter bieten inzwischen Verkostungen mit Führung an, z. B. Ca’ dei Frati (Lugana) oder Guerrieri Rizzardi (Bardolino). Und wer selbst Hand anlegen will, kann an einem traditionellen Pasta- oder Risottokochkurs teilnehmen – etwa bei Cooking with Stefania (Malcesine).

Unser Tipp: Augen auf und abseits der Promenade essen

Die besten kulinarischen Erlebnisse warten oft nicht an der Uferpromenade, sondern versteckt in den Gassen oder auf den Hügeln über dem See. Sprecht mit Einheimischen, fragt nach ihren Favoriten – und entdeckt den Gardasee auf die wohl köstlichste Weise.