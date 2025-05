Kuratorin der Kunstbiennale Venedig 2026 verstorben

Von: APA/sda/ans/dpa

Die aus Kamerun stammende und in der Schweiz aufgewachsene Künstlerin Koyo Kouoh ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Kouoh war dafür vorgesehen, die Kunstbiennale von Venedig 2026 zu kuratieren. Die Biennale selbst gab die Nachricht von ihrem Tod bekannt. “La Biennale di Venezia nimmt mit Bestürzung die Nachricht vom plötzlichen und frühen Tod von Koyo Kouoh, der Kuratorin der Biennale Arte 2026, zur Kenntnis”, hieß es am Samstag in einer Mitteilung.

Ihr Tod hinterlasse eine große Lücke in der Welt der zeitgenössischen Kunst und in der internationalen Gemeinschaft von Kunstschaffenden, Kuratorinnen und Wissenschaftern. Koyo Kouoh wurde in Douala, Kamerun, geboren und wuchs in der Schweiz auf. Sie war zuletzt Direktorin des Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Mocaa) in der südafrikanischen Millionenmetropole Kapstadt.

Zuvor leitete Kouoh die Raw Material Company, ein Zentrum für Kunst, Wissen und Gesellschaft in Dakar im Senegal, das sie auch gegründet hatte. Außerdem gehörte sie zum Kuratorenteam der documenta 12 (2007) und der documenta 13 (2012) in Kassel. Während ihrer Zeit im Mocaa fokussierte sich ihre Arbeit auf Einzelausstellungen afrikanischer und afrikanischstämmiger Künstler.

61. Kunstbiennale-Präsentation wäre für 20. Mai geplant

Die Präsentation des Titels und des Themas der 61. Kunstbiennale hätte am 20. Mai stattfinden sollen. An dem Projekt habe Kouoh in den vergangenen Monaten “mit Leidenschaft, Strenge und Vision” gearbeitet, wie es in der Mitteilung weiter hieß.