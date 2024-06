Kurioser Warnhinweis sorgt für Schmunzeln in Süditalien

Von: Ivd

Brindisi – Die Region Apulien, bekannt für ihre traumhaften Strände, historischen Altstädte und heißen Sommer, zieht jährlich zahlreiche deutschsprachige Urlauber an. Gerade bei Temperaturen über 40 Grad suchen viele Abkühlung im Meer. Ein amüsanter Tippfehler auf einem Warnschild am Spiaggia Santa Lucia sorgt bei diesen Gästen immer wieder für Schmunzeln.

Das Schild, eigentlich als wichtiger Sicherheitshinweis gedacht, weist Badegäste darauf hin, nicht zu weit ins Meer hinauszuschwimmen. Der Schwimmbereich ist auf 200 Meter vor der Küste begrenzt, da darüber hinaus Schiffe verkehren und kein Rettungsschwimmer-Team vor Ort ist. Ob die Warnung jedoch bei allen ankommt, ist fraglich – das Schild bleibt vor allem wegen eines kuriosen Fehlers in Erinnerung.

„Blaue Zahl von Dringlichkeit 1530“

Sollten Badegäste über die eindeutigen Anweisungen des Schildes hinaussetzen und in Schwierigkeiten geraten, können sie die „Blaue Zahl von Dringlichkeit“ der Küstenwache unter der Rufnummer 1530 kontaktieren. Dieser etwas ungewöhnliche Ausdruck führt oft zu Verwirrung und Belustigung bei den Touristen, bleibt allerdings garantiert im Gedächtnis und ist auf zahlreichen Smartphones von deutschsprachigen Urlaubern zu finden.

Das Foto des Schildes wurde bereits vielfach in sozialen Medien geteilt und sorgt immer wieder für Erheiterung bei den deutschsprachigen Badegästen. Die ungewöhnliche Formulierung macht es zu einem beliebten Motiv für Urlaubsschnappschüsse der Region.

Trotz der humorvollen Komponente bleibt die Botschaft des Schildes jedoch ernst: Sicherheit geht vor. Daher ist es wichtig, die Hinweise zu beachten und sich an die vorgegebenen Schwimmgrenzen zu halten, um Unfälle zu vermeiden. Der Spiaggia Santa Lucia in Brindisi bleibt somit nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern auch wegen dieses kuriosen Schildes in bester Erinnerung.