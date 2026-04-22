Kurs auf den Gardasee

Von: luk

Arco – Nach dem Spektakel von Martelltal startet die Tour of the Alps mit Giulio Pellizzari im Grünen Trikot neu: Die dritte Etappe führt das Rennen in das dritte Gebiet der Euregio, von Latsch (Südtirol) nach Arco (Trentino), dem Sitz von Sport Alto Garda, dem Veranstalter der Tour of the Alps. Auf dem Programm stehen 174,5 Kilometer: gleich zu Beginn der Passo Castrin, danach der Anstieg nach Andalo und ein technisch anspruchsvolles sowie landschaftlich reizvolles Finale zwischen Tennosee und Garda Trentino

Der Auftakt der Tour of the Alps stand ganz im Zeichen Italiens: Nach Tommaso Dati in Innsbruck gelang Giulio Pellizzari im Martelltal der Doppelschlag aus Etappensieg und Melinda-Grünem Trikot – am Ende eines spannenden Duells der Gesamtklassementfahrer am Schlussanstieg. Die Etappe bot zudem beeindruckende Ausblicke, von den Landschaften des Pitztals über das unverwechselbare Panorama des Reschenpasses bis zu den Weiten des Vinschgaus.

In der dritten Etappe der Tour of the Alps 2026 startet das Feld in Latsch (Südtirol) in Richtung Arco (Trentino) und legt 174,5 Kilometer durch blühende Obstgärten und Täler bis ins Garda Trentino zurück. Nach 26 flachen Kilometern ändert sich das Profil in Lana drastisch mit dem langen Anstieg der ersten Kategorie zum Passo Castrin (22,2 km mit 5,7 Prozent), dem höchsten Punkt dieser Ausgabe auf 1.586 Metern und der natürlichen Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino.

Nach dem Castrin folgt eine Abfahrt ins Nonstal, das bis zum Fuß des Anstiegs nach Andalo (zweite Kategorie, 14,4 km mit 5,4 Prozent) durchquert wird. Sowohl Anstieg als auch Abfahrt verlaufen gleichmäßig bis zum Zwischensprint in Ponte Arche. Von dort steigt die Straße erneut zum Passo del Ballino an und führt anschließend hinunter zum Tennosee, wo die Fahrer eine Runde absolvieren: zunächst die Abfahrt über Pranzo, dann der erneute Anstieg zum See mit Durchfahrt am Bonus-Sprint in Tenno.

Nach Abschluss der Runde, etwa 15 Kilometer vor dem Ziel, nimmt das Feld Kurs auf das Garda Trentino, durchquert das Zentrum von Riva del Garda und erreicht anschließend die letzten Kilometer bis ins Ziel nach Arco.

BESTIMMUNGEN

Treffpunkt: 08.30, Latsch, Hauptplatz

Start: 10.00, Latsch, loc. Castelbello

Ziel: 14.15, Arco, Via Monache

Zwischensprint: Cles (km 73), Ponte Arche (km 134)

Bergwertung: Hofmahdjoch (1a cat., km 48), Andalo (2a cat., km 109)

Totahaus: Arco, NOI Oratorio, Via Pomerio 15

DIE GENUSS-ETAPPE

„Carne Salada“ ist eine typische Spezialität des Garda Trentino, meist aus Rind- und Kalbfleisch zubereitet. Früher wurde sie gekocht, heute wird sie vielseitig verwendet: gebraten, gegrillt oder roh als Carpaccio oder Tatar serviert. Sie inspiriert die Kreativität der Köche im Garda Trentino zu originellen und schmackhaften Variationen.

NICHT ZU VERPASSEN

Die Ponalestraße ist eine historische Verbindung, die entlang des Ponale-Tals vom Ledrosee zum Garda Trentino führt. Heute zählt sie zu den bekanntesten Routen Europas für Wanderer und Mountainbiker. Fünf Kilometer von Arco entfernt befinden sich zudem die 100 Meter hohen Varone-Wasserfälle.

ZIEL: ARCO

Arco ist eine Perle des Garda Trentino, umgeben von Olivenhainen und Palmen, begünstigt durch das milde Klima. Unterhalb seiner mittelalterlichen Burg vereint die Stadt historischen Charme und sportlichen Geist: ein Ort aus Licht und Fels, geschätzt von Wanderern, Kletterern und Liebhabern alpiner Ruhe mit mediterranem Flair.

STRASSENSPERREN TRENTINO

Im Trentino wurde für Mittwoch, 22. April, Donnerstag, 23. April und Freitag, 24. April eine Verkehrssperre in beide Fahrtrichtungen auf allen von der Rennstrecke betroffenen Straßen angeordnet – mindestens 40 Minuten vor der Durchfahrt des ersten Rennfahrzeugs bis zum Passieren des Schlussfahrzeugs. Details siehe unten.

