Lawinenabgang im Trentino fordert Todesopfer

Scurelle – Am Dienstag ist es im Lagorai-Gebirge im Trentino zu einem tragischen Unglück gekommen. Bei einem Lawinenabgang auf rund 2.100 Metern Höhe kam eine 30-jährige Frau ums Leben. Ihr Begleiter wurde hingegen schwer verletzt. Seine Bergung dauerte in der Nacht noch an, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Familienangehörigen haben am Nachmittag Alarm geschlagen, weil sich die beiden Alpinisten nicht meldeten. Daraufhin starteten die Bergretter die Suche. Mit dem Notarzthubschrauber brachen die Einsatzkräfte in Richtung Unglücksstelle ins Campelle-Tal auf.

Der Schwerverletzte wurde geborgen, konnte aber aufgrund der verschlechterten Wetterbedingungen nicht mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Die Retter mussten den Verletzten zu Fuß ins Tal bringen, von wo aus er mit einem geländegängigen Fahrzeug weitertransportiert werden konnte.