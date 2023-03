Legambiente: Schnee wird in Italien ein rares Gut

Turin – Laut dem Dossiere “Nevediversa 2023” der Umweltschutzorganisation Legambiente wird Schnee zunehmend ein rares Gut.

In den Alpen und im Apennin schneit es immer seltener und weniger. Laut Legambiente sei die Konsequenz daraus eine zunehmende künstliche Beschneiung der Pisten, um das Skivergnügen weiterhin garantieren zu können.

Dies sei allerdings eine Praxis, die nicht nachhaltig und teuer sei und auch der öffentlichen Hand Geld koste, stellt die Umweltorganisation fest.

Legambiente zeigt auf: In Italien seien rund 90 Prozent der Skipisten vom Kunstschnee abhängig, in Österreich ist auf 70 Prozent der Pisten ohne Kunstschnee kein Skivergnügen vorstellbar, in der Schweiz auf 50 Prozent der Pisten und in Frankreich benötigen 39 Prozent der Skipisten Kunstschnee. Am niedrigsten ist der Anteil von Kunstschnee in Deutschland. Hier werden laut Legambiente nur 25 Prozent der Skipisten beschneit.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa hat Legambiente in unmittelbarer Nähe zu Skigebieten 142 Speicherbecken registriert. Diese Becken mit einer Oberfläche von insgesamt 1.037.377 Quadratmetern würden vor allem zur künstlichen Beschneiung verwendet, was als “beunruhigend” bezeichnet wird.

Am meisten Speicherbecken finden sich in der Region Trentino-Südtirol (59), gefolgt von der Lombardei (17) und dem Piemont (16).

Noch eine Zahl teilt die Umweltorganisation mit: In Italien erhöhten sich zuletzt die aufgelassenen Skianlagen. Demnach werden derzeit 249 stillgelegte Anlagen gezählt. 138 sind hingegen zeitweise geschlossen. Auch diese Zahl hat sich 2023 erhöht. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl jener Skigebieten, die nur schwer über die Runden (181) kommen und Beiträge der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen müssen.