Leonardo DiCaprio schießt in Rom mit Laser auf Paparazzi-Linsen

Von: Ivd

Rom – Hollywood-Star Leonardo DiCaprio genießt derzeit romantische Tage in Rom – doch der Aufenthalt scheint alles andere als ruhig zu verlaufen: Während er mit seiner neuen Freundin, dem Model Vittoria Ceretti, gesichtet wurde, setzten seine Bodyguards modernste Technik ein, um ungewollte Fotos zu verhindern. Ein gezielter Lasereinsatz gegen Paparazzi sorgte für Aufsehen, während der Oscarpreisträger und seine Begleitung ein ungestörtes Dinner in einem exklusiven Restaurant im Herzen der Stadt genossen.

Sichtschutz per Laser: Hollywoods neuester Trick

Am Mittwoch wurde Leo bei einem Abendessen in der Nähe von Rom, in einem Open-Air-Restaurant unweit der Via Giulia, entdeckt. Doch anstatt sich den Blitzlichtern der Paparazzi zu stellen, griffen seine Sicherheitskräfte zu einer ungewöhnlichen Methode: Ein Laserstrahl, der als „strobe flash light“ bekannt ist, wurde auf die Kameralinsen der Fotografen gerichtet. Der Laser blendet die Kameras und macht Aufnahmen so gut wie unmöglich.

Nach dem kurzzeitigen Chaos zog sich DiCaprio ins Innere des Restaurants zurück, um weiteren Belästigungen zu entgehen. Beim Verlassen des Lokals trug er eine chirurgische Maske, um auch die letzten neugierigen Blicke abzuwimmeln. Es scheint, als sei der „strobe flash light“ der neueste Clou der Hollywood-Elite, um unerwünschte Fotos zu verhindern und ihre Privatsphäre zu schützen.

Liebes-Trip mit Vittoria Ceretti: Wird es ernst?

Doch nicht nur DiCaprios Kampf gegen die Kameras erregt die Aufmerksamkeit. Der Schauspieler scheint auch in seinem Liebesleben einen neuen Schritt gemacht zu haben. An seiner Seite: das 26-jährige italienische Model Vittoria Ceretti, mit der DiCaprio seit Sommer 2023 angeblich liiert ist. Gemeinsam wurden sie beim Sightseeing in der ewigen Stadt gesichtet – ein romantischer Spaziergang durch die Straßen Roms inklusive Espresso-Pause auf den Treppen der San Bonaventura al Palatino Kirche.

Mit dabei war auch Leos Mutter, Irmelin Indenbirken, die das Paar auf ihrem Ausflug durch Rom begleitete. Die Anwesenheit seiner Mutter wirft bei vielen Beobachtern die Frage auf, ob die Beziehung zwischen DiCaprio und Ceretti ernster ist als bisher angenommen. DiCaprio zeigte sich sogar als perfekter „Instagram-Boyfriend“, als er fleißig Fotos seiner Liebsten schoss.

DiCaprio und sein Muster: Jünger als 25?

Es ist kein Geheimnis, dass DiCaprios Beziehungen regelmäßig für Schlagzeilen sorgen – insbesondere wegen des Alters seiner Partnerinnen. Dass seine Freundinnen selten älter als 25 Jahre sind, hat in der Öffentlichkeit immer wieder für Diskussionen gesorgt. Mit ihren 26 Jahren durchbricht Ceretti dieses Muster, wenn auch nur knapp. Ob es sich bei diesem Urlaub wirklich um den Beginn einer ernsteren Beziehung handelt oder DiCaprio lediglich eine Pause vom Hollywood-Trubel nimmt, bleibt abzuwarten.

Während die Gerüchteküche um den Schauspieler weiterhin brodelt – insbesondere im Zusammenhang mit den Spekulationen um seine Beteiligung an dem P. Diddy-Skandal – scheint DiCaprio in Rom eine Auszeit zu genießen.