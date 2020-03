Lombardei: Kaum Platz auf Intensivstationen

In den Regionen der Lombardei, Venetien und Emilia Romagna werden nach wie vor Anstrengungen unternommen, der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Schulen und Kindergärten sollen auch in der kommenden Woche geschlossen bleiben, so berichten Medien.

Einige lombardische Krankenhäuser klagen darüber hinaus, angesichts der hohen Zahl an Infizierten, über Personalknappheit und mangelnden Platz in den Intensivstationen.

Auf nationaler Ebene ist die Zahl der Infektionen mittlerweile auf über 1120 Fälle gestiegen und insgesamt 29 Todesfälle sind bislang zu verzeichnen. Festzuhalten ist allerdings, dass vor allem ältere Menschen mit schwächerem Immunsystem der Erkrankung erlegen sind. Außerdem konnten 50 Personen, bei denen eine Erkrankung mit dem Coronavirus festgestellt worden war, wieder vollständig genesen.