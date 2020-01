Mafia-Clans haben EU-Beiträge in Visier

Messina – Mafia-Clans aus Messina haben es auf EU-Gelder abgesehen. Dies geht aus Ermittlungen des Sondereinsatzkommandos Ros und der Finanzpolizei hervor.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa wurden am heutigen Mittwoch 94 Personen verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, insgesamt 5,5 Millionen Euro an EU-Beiträgen unrechtmäßig einkassiert zu haben.

Möglich sei dies durch unzählige Betrügereien zulasten der staatlichen Agentur zur Beitragsverteilung in der Landwirtschaft AgEA gewesen. Die Agentur entscheidet über die Zuweisung von EU-Förderungen an Produzenten in der Landwirtschaft.