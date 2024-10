Mafia-Methoden: Zwei Trentiner festgenommen

Von: luk

Zwei Männer aus dem Trentino, ein 60-jähriger Mehrfachtäter aus dem Val di Sole und ein 56-jähriger aus dem Val di Non, wurden wegen versuchter Erpressung mit mafiösen Methoden, illegalem Waffenbesitz und vorsätzlicher Brandstiftung festgenommen.

Der Hauptangeklagte hatte im Juni 2023 vor dem Haus eines Obstbauern in Dimaro einen abgetrennten Schafskopf abgelegt, begleitet von einem bedrohlichen, in Blut geschriebenen Zettel. Ziel war es, die Familie zur Zahlung von 150.000 Euro zu erpressen. Zudem sollen die beiden Männer für den Brandanschlag auf das Bicigrill in Pellizzano am 6. Juni 2024 verantwortlich sein.

Bei einer Pressekonferenz erklärte der leitende Staatsanwalt Sandro Raimondi: „Wir haben es hier mit extrem gefährlichen Personen zu tun, die bereit waren, im Falle eines drohenden Festnahmeversuchs mit Waffengewalt zu reagieren und ins Ausland zu fliehen.“

Die Ermittlungen wurden durch die Überwachung von 63.000 abgehörten Gesprächen sowie zahlreichen Zeugenaussagen unterstützt. Dank der schnellen Reaktion der Opfer und der sorgfältigen Ermittlungen der Carabinieri konnte der Fall nun geklärt werden.