Mailänder Flughafen Malpensa testet Reisende aus China

Mailand – Nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik schießen in China die Infektionszahlen durch die Decke. Täglich sterben in dem Land derzeit rund 5.000 Menschen an einer Corona-Infektion, berichtet der britische TV-Sender BBC. Eine Million Menschen stecken sich hingegen jeden Tag mit dem Virus an.

In der Folge hat Japan eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. Nun ergreift auch die italienische Region Lombardei Vorsichtsmaßnahmen gegen eine erneute Verbreitung des Corona-Virus durch Reisende aus China.

Am Mailänder Flughafen Malpensa werden Passagiere aus China auf das Coronaviurs getestet. Der Flughafen verlangt sogar einen PCR-Test. Die italienische Region Lombardei möchte so feststellen, an welcher Variante sich chinesische Passagiere infiziert haben könnten.