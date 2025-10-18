Aktuelle Seite: Home > Italien > Mailand und Flughafen Bergamo ab 2026 verbunden
Neue Bahnverbindung in der Lombardei verbessert Mobilität

Mailand und Flughafen Bergamo ab 2026 verbunden

Samstag, 18. Oktober 2025 | 10:20 Uhr
Flughafen-Bergamo
bergamotomorrow
Schriftgröße

Von: fra

Mailand/Bergamo – Ab Dezember 2026 wird der Flughafen Bergamo – Orio al Serio durch eine direkte Eisenbahnverbindung mit der Stadt Bergamo und dem Mailänder Hauptbahnhof verbunden sein. Die neue Strecke umfasst eine 5,3 Kilometer lange, zweigleisige Bahnlinie zwischen der bestehenden Bergamo-Bahnstation und dem neuen Bahnhof „Bergamo Aeroporto“. Die Station wird mit vier Gleisen ausgestattet und über einen Tunnel direkt mit dem Terminal des Flughafens verbunden sein.

Der geplante „Caravaggio Express“ wird eine hohe Taktfrequenz bieten: Geplant sind sieben Züge pro Stunde in jede Richtung zwischen Bergamo und dem Flughafen, mit einer Fahrzeit von etwa zehn Minuten. Für die Strecke nach Mailand sind bis zu 80 direkte Verbindungen pro Tag vorgesehen, die Milano Centrale in rund 60 Minuten erreichen. Zusätzlich wird eine Verbindung über Carnate und Monza nach Milano Porta Garibaldi mit einer Fahrzeit von etwa 68 Minuten angeboten.

Die Züge werden vom Typ „Caravaggio“ sein, moderne, zweigleisige Hochleistungstriebzüge in Doppelkomposition mit bis zu 920 Sitzplätzen. Sie bieten großzügige Fenster, barrierefreien Zugang und ausreichend Platz für Gepäck.

Die neue Bahnverbindung richtet sich nicht nur an Fluggäste, sondern auch an Pendler, Studierende und Berufspendler. Sie soll eine nachhaltige, integrierte Mobilität in der Lombardei fördern und den Verkehrsfluss in der Region erheblich verbessern. Das Projekt wird vollständig aus öffentlichen Mitteln finanziert, einschließlich Mitteln des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans.

Mit dem „Caravaggio Express“ entsteht eine schnelle, zuverlässige und umweltfreundliche Verbindung zwischen dem Flughafen Bergamo – Orio al Serio und den Städten Bergamo und Mailand.

