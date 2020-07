Mailand: Vierjährige bei Schießerei in Supermarkt verletzt

Cormano – In Cormano bei Mailand sind ein vierjähriges Mädchen und ein Wachmann bei einer Schießerei in einem Supermarkt verletzt worden. Italienischen Medienberichten zufolge war es am Freitag gegen 17.00 Uhr in einer Eurospin-Filiale zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Die Carabinieri ermitteln.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge soll der Täter mehrere Warnschüsse in Richtung Decke abgegeben haben. Die Kugeln sind allerdings vom Überboden abgeprallt.

Der 46-Jährige, der als Wachmann für den Supermarkt tätig ist, wurde am Oberschenkel getroffen. Sein Gesundheitszustand wird allerdings nicht als kritisch eingestuft.

Auch die Vierjährige ist mit leichten Verletzungen davongekommen. Einige Splitter hatten sich in den Unterschenkel gebohrt. Das Kind wurde in ein Krankenhaus nach Mailand gebracht.