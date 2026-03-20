Mann rammt Ãœberwachungskamera der Polizei

Von: luk

Riccione – Ein Mann (32) hat in Riccione mit einem Kleinlaster eine Überwachungskamera der Stadtpolizei gerammt und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 9. März gegen 3.24 Uhr in der Viale D’Annunzio.

Der Aufprall war so heftig. Die Kamera filmte den herannahenden Wagen bis zum Crash. Dann brach die Verbindung ab. Neben der Anlage wurde auch ein Verkehrsschild zerstört. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu scheren.

Die Ermittlungen führten jedoch rasch zum Erfolg: Trümmerteile am Unfallort sowie Hinweise eines Abschleppdienstes und die digitale Auswertung brachten die Polizei auf die Spur des Fahrzeugs. Schließlich konnte der Mann – ein in Gradara lebender Kolumbianer – identifiziert werden.

Für ihn hat der Vorfall weitreichende Konsequenzen: Neben mehreren Verwaltungsstrafen wegen unangepasster Geschwindigkeit und Sachbeschädigung drohen ihm auch eine Anzeige wegen Fahrerflucht, der Entzug von zehn Führerscheinpunkten sowie eine vorübergehende Aussetzung des Führerscheins. Zudem muss er für die Reinigung der Straße und den vollständigen Schaden an der Überwachungsanlage aufkommen. Auch strafrechtliche Folgen werden geprüft.