Aktuelle Seite: Home > Italien > Mann rammt Ãœberwachungskamera der Polizei
Ãœber diesen nÃ¤chtlichen Unfall wird er sich noch lÃ¤nger Ã¤rgern

Mann rammt Ãœberwachungskamera der Polizei

Samstag, 21. MÃ¤rz 2026 | 08:17 Uhr
Ortspolizei Riccione
Stadtpolizei Riccione
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Riccione – Ein Mann (32) hat in Riccione mit einem Kleinlaster eine Überwachungskamera der Stadtpolizei gerammt und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 9. März gegen 3.24 Uhr in der Viale D’Annunzio.

Der Aufprall war so heftig. Die Kamera filmte den herannahenden Wagen bis zum Crash. Dann brach die Verbindung ab. Neben der Anlage wurde auch ein Verkehrsschild zerstört. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu scheren.

Die Ermittlungen führten jedoch rasch zum Erfolg: Trümmerteile am Unfallort sowie Hinweise eines Abschleppdienstes und die digitale Auswertung brachten die Polizei auf die Spur des Fahrzeugs. Schließlich konnte der Mann – ein in Gradara lebender Kolumbianer – identifiziert werden.

Für ihn hat der Vorfall weitreichende Konsequenzen: Neben mehreren Verwaltungsstrafen wegen unangepasster Geschwindigkeit und Sachbeschädigung drohen ihm auch eine Anzeige wegen Fahrerflucht, der Entzug von zehn Führerscheinpunkten sowie eine vorübergehende Aussetzung des Führerscheins. Zudem muss er für die Reinigung der Straße und den vollständigen Schaden an der Überwachungsanlage aufkommen. Auch strafrechtliche Folgen werden geprüft.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
Kommentare
55
Plus von durchschnittlich 400 Euro im Monat
A22: Rom kippt Vorzugsklausel fÃ¼r Brennerautobahn AG
Kommentare
46
A22: Rom kippt Vorzugsklausel fÃ¼r Brennerautobahn AG
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kommentare
33
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kokain: In Bozen greift eine gefÃ¤hrliche Konsumform um sich
Kommentare
31
Kokain: In Bozen greift eine gefÃ¤hrliche Konsumform um sich
“Dachte, wir hÃ¤tten das Ã¼berwunden”
Kommentare
27
“Dachte, wir hÃ¤tten das Ã¼berwunden”
Anzeigen
Ein spezielles Bier fÃ¼r eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier fÃ¼r eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue MaÃŸstÃ¤be in der SÃ¼dtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 