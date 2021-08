Mattarella verurteilt Brandstifter

Rom – Staatspräsident Sergio Mattarella ist im Rahmen eines Lokalaugenscheins mit einem Hubschrauber erst kürzlich über die abgebrannten Gebiete auf Sardinien geflogen. Er klagte nicht nur über die Schäden, sondern er verurteilte auch mögliche Täter, die Brände gelegt haben.

In Kampanien wurden etwa zwei Brandstifter festgenommen. “Diejenigen, die sich schuldig gemacht haben, tragen eine schwere Verantwortung auf ihrem Gewissen”, erklärte Mattarella Medienberichten zufolge.

Besonders in Süditalien haben große Waldbrände für Schlagzeilen gesorgt. Mehrere große Waldbrände wüteten in Italien in diesem Sommer und loderten immer wieder auf.