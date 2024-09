Meloni-Bewunderer eröffnete Themenrestaurant in Albanien

Von: apa

“Trattoria Meloni”: Ein Bewunderer der rechten, italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni in Albanien hat in seiner Heimat ein Themenrestaurant für sein Polit-Idol eröffnet. Es befindet sich in nordalbanischen Hafenstadt Shëngjin nur wenige Schritte von jenem Ort entfernt, an dem die italienische Regierung ein Aufnahmelager für Asylwerber errichten lässt.

In dem Restaurant können Besucher Fisch und Meeresfrüchte bestellen. An den Wänden hängen 70 gemalte Porträts Melonis, berichteten italienische Medien am Mittwoch. Die Bilder der Chefin der rechten Regierungspartei Fratelli d’Italia mit den unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken und Frisuren ließ der Restaurantbesitzer Gjergj Luca von dem bekannten albanischen Künstler Helidon Haliti gestalten.

Meloni sei eine “sehr interessante, starke” Persönlichkeit, sagte Haliti. Er gab jedoch zu, dass er ihre politischen Ansichten nicht teile. Der 58-Jährige Lokalinhaber, Sohn eines bekannten albanischen Schauspielers und früher selbst Schauspieler, gab zu, dass er fasziniert von der “außergewöhnlichen” Persönlichkeit Melonis sei. Er hoffe, dass sie bald einmal sein Restaurant besuchen werde, sagte Luca.

Die beiden Migrantenlager auf albanischem Boden, die von Italien finanziert werden, sollen nach mehreren Verzögerungen im Oktober eröffnet werden. Meloni hatte im November 2023 ein Abkommen mit ihrem albanischen Amtskollegen Edi Rama für zwei Aufnahmelager geschlossen. Von der italienischen Küstenwache aus dem Mittelmeer gerettete Migranten sollen den Plänen zufolge aufgeteilt werden: Frauen und Kinder sollen nach Italien gebracht werden, bis zu 3.000 Männer jedoch in die Lager in Albanien, wo ihre Asylverfahren abgewickelt werden sollen.