Meloni empfing US-Vizepräsident Vance in Rom

Herzlicher Empfang in Rom

Von: apa

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat am Freitag in Rom den US-Vizepräsidenten JD Vance empfangen. Das Treffen im Regierungssitz Palazzo Chigi erfolgte einen Tag nach Melonis Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus, bei dem Vance ebenfalls anwesend war.

“Ich fühle mich geehrt, den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten JD Vance, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, im Palazzo Chigi zu begrüßen. Wir hatten gestern ein fantastisches Treffen in Washington”, scherzte Meloni.

Vance will auch Ukraine-Thema ansprechen

Vance sagte, dass sich die Gespräche am Freitag auf die “Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern” sowie auf die “Handelsbeziehungen, nicht nur zwischen Italien und den USA, sondern auch mit der EU” konzentrieren würden. “Wir haben einige Fragen zu klären”, so Vance weiter.

“Ich werde Meloni auch über die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auf dem Laufenden halten, wir hatten bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen. Wir haben ein positives Gefühl und sind optimistisch”, so Vance laut Medienangaben.

Nach dem bilateralen Treffen zwischen Meloni und Vance ist ein ausgedehntes Arbeitsessen des US-Vizepräsidenten geplant, an dem auch die beiden italienischen Vizepremiers, Außenminister Antonio Tajani und Verkehrsminister Matteo Salvini, teilnehmen werden.

Meloni steht Trump nahe, hatte seine neuen Zölle für die EU-Länder aber kritisiert. Die Regierungschefin hatte kürzlich in einem Interview gesagt, sie stimme mit Vances Auffassung überein, dass in Europa sowohl die Meinungsfreiheit als auch die Demokratie auf dem Rückzug seien.

Am Ostersonntag will Vance die Ostermesse im Petersdom besuchen. Spekuliert wird über eine Begegnung mit Papst Franziskus, der nach seiner lebensgefährlichen Lungenentzündung bisher kaum Termine mit ausländischen Gästen wahrnimmt. Möglicherweise stößt das Oberhaupt der katholischen Kirche zu einem bereits vereinbarten Treffen von Vance mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hinzu. Vance wuchs in einem evangelikalen Haushalt auf und trat als Erwachsener zum katholischen Glauben über.