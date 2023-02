Meloni reist von Polen und in die Ukraine

Kiew – Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist ebenfalls in Osteuropa zu Gast. Sie reist am heutigen Dienstag von Polen in die Ukraine. In Kiew steht ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Programm.

Wie Medien berichten, will Meldoni der Ukraine Italiens Unterstützung zusichern.

In Polen war bei einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki nicht nur die Ukraine ein Thema. Zusätzlich ging es auch um die illegale Einwanderung und um Schlepperbanden.