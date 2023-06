Migranten kapern türkisches Handelsschiff im Golf von Neapel

Neapel – Spezialkräfte der italienischen Marine haben am Freitagnachmittag das türkische Handelsschiff “Galata Seaways” im Golf von Neapel befreit, das von 15 Migranten gekapert worden war. Die Migranten waren zuvor als blinde Passagiere an Bord entdeckt worden.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto hat Medien gegenüber die Operation bestätigt.

Die Männer hatten sich an Bord des Schiffes versteckt, das am Mittwoch vom Hafen von Topcular in der Türkei abgefahren und auf dem Weg nach Frankreich war und wollten mutmaßlich auf diese Weise in den Westen gelangen.

Die illegale Einreise nahm allerdings eine unerwartete Wende, als die blinden Passagiere entdeckt wurden. Der Kapitän hatte sofort die türkischen Behörden informiert, die sich ihrerseits an Rom wandten. Zwei der Entführer hatten Messer bei sich und benutzten diese, um die 22-köpfige Besatzung der “Galata Seaways” zu überwältigen.

Der Kapitän verbarrikadierte sich mit fünf Besatzungsmitgliedern auf der Kommandobrücke. Gleichzeitig rief er die übrigen Mitarbeiter und Passagiere dazu auf, sich in den eigenen Kajüten zu verschanzen.

Die italienische Marine-Brigade San Marco ist mit Hubschraubern ausgerückt und seilte die mit Maschinenpistolen bewaffneten Militärs ab. Innerhalb kürzester Zeit gelang es den Einsatzkräften, die Kontrolle über das Schiff zurück zu erlangen.

Das Schiff wurde anschließend von internationalem Gewässer in den Hafen von Neapel eskortiert. Die Migranten wurden festgenommen.