Mit 15 Jahren: Jugendlicher tötet alte Nachbarin in Mailand

Mailand – In einem ruhigen Wohnviertel im Süden Mailands hat sich gestern Abend ein tragisches Verbrechen ereignet: Die 82-jährige Emma Teresa Meneghetti wurde in ihrer Wohnung in der Via Bernardino Verro getötet – mutmaßlich von einem 15-Jährigen, mit dem sie einst Tür an Tür gewohnt hatte. Der Teenager wurde kurz darauf festgenommen.

Der Vorfall spielte sich gegen 14.00 Uhr in der dritten Etage des Mehrfamilienhauses ab. Was als Wortgefecht begann, eskalierte laut ersten Ermittlungen in einen tödlichen Angriff. Der Jugendliche soll die Frau mit einer Lampe niedergeschlagen und anschließend erdrosselt haben. Die beiden kannten sich seit Jahren, denn bis letztes Jahr hatte der Junge mit seiner Familie im selben Haus wie Meneghetti gewohnt.

Angezeigt durch die eigene Mutter

Der Alarm ging gegen 16.00 Uhr bei der Polizei ein – ausgelöst durch die Mutter des Jugendlichen. Die 44-jährige Frau hatte zuvor die verstörende Beichte ihres Sohnes gehört: „Ich habe sie getötet.“ Noch am selben Abend nahm die Polizei den 15-Jährigen fest und überstellte ihn der Jugendstaatsanwaltschaft. Der Jugendliche wurde bis in die Nacht hinein verhört und zeigte sich laut Ermittlern geständig. Ein klares Motiv konnte bislang jedoch nicht festgestellt werden.

Nachbarn und Freunde der Getöteten reagierten erschüttert auf die Nachricht. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf das familiäre Umfeld des Tatverdächtigen sowie auf mögliche psychologische oder soziale Auslöser. Auffälligkeiten im Vorfeld seien bislang nicht dokumentiert worden, dennoch galt der Jugendliche im Viertel als „problematisch“.

Ihm drohen zehn Jahre Haft

In der Wohnung der Getöteten stellte die Spurensicherung bis in die späten Abendstunden Beweise sicher. Die Mailänder Jugendstaatsanwaltschaft prüft nun eine Anklage wegen vorsätzlichen Mordes. Auch wenn der junge noch nicht volljährig und damit voll strafmündig ist, gelten für Straftaten wie Mord Ausnahmen. Ihm droht eine mildere Haftstrafe als für Erwachsene, doch muss er mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen.