Mutter und vierjähriger Sohn tot im Santa-Giustina-See geborgen

Cles – Bei Cles im Nonstal hat sich in der Nacht auf Sonntag ein tragischer Unfall ereignet. Eine 41-jährige Mutter und ihr vierjähriger Sohn konnten aus dem Santa-Giustina-See nur mehr tot geborgen werden.

Die Frau ist offenbar von der Mostizzolo-Brücke am Eingang ins Val di Sole in einen Zufluss gestürzt, der in dem Stausee mündet.

Im Einsatz standen die Bergretter, die Sanitäter und die Carabinieri. Letztere ermitteln den Unfallhergang. Die genaue Unfalldynamik ist derzeit noch unklar.