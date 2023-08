Nach Ätna-Ausbruch: Flughafen von Catania wieder geöffnet

Catania – Nach dem Ausbruch des Vulkans Ätna auf Sizilien ist der Flughafen in Catania seit heute wieder im Betrieb. Am Dienstag waren ab 5.00 Uhr in der Früh sämtliche Ankünfte und Abflüge wegen des Ascheregens gestrichen worden.

Einige Flugzeuge, die auf dem Weg nach Catania waren, wurden umgeleitet und konnten in Trapani und Comiso landen.

Die Wiederaufnahme des Flugbetriebs erfolgte am Mittwoch um 6.00 Uhr morgens. Passagieren wurde empfohlen, sich wegen ihrer Flugverbindungen bei den jeweiligen Fluggesellschaften zu informieren.

Die Schließung des Flughafens sollte vorerst nur bis Dienstag um 20.00 Uhr dauern, musste dann aber verlängert werden. Das erste Flugzeug, das am Mittwoch gestartet ist, war die Maschine nach Prag um 6.24 Uhr in der Früh. Um 7.20 Uhr landete hingegen ein Flugzeug aus Malta.

In der Zeit um Ferragosto herrscht in Italien Hochbetrieb. Im Tourismus ist die Hochsaison in vollem Gang. Die Schließung des Flughafens brachte für zahlreiche Urlauber Unannehmlichkeiten mit sich.

Der Ätna ist der höchste aktive Vulkan Europas. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie teilte mit, dass sich in der Nacht auf Montag infolge einer erhöhten vulkanischen Aktivität eine Lavafontäne entwickelt habe, die auch aus weiter Ferne zu beobachten gewesen sei. Zudem entwickelte sich starker Asche-Niedergang.

Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie glühendes Geröll in der Dunkelheit aus dem Vulkan geschleudert wurde und langsam den Berg hinabfloss. Medien berichteten von lautem Donnern. Mittlerweile ist keine neue Lava mehr ausgetreten. Meldungen über Verletzte und Schäden liegen glücklicherweise nicht vor.