Aktuelle Seite: Home > Italien > Nach der Schneewalze im Apennin: Aperitif auf dem Schneehaufen
Bewohner Capracottas genießen die Sonne

Nach der Schneewalze im Apennin: Aperitif auf dem Schneehaufen

Montag, 06. April 2026 | 17:58 Uhr
Wein nach Rekordschneefällen
Facebook Capracotta
Schriftgröße

Von: luk

Capracotta – Im beschaulichen Örtchen Capracotta in der italienischen Region Molise ist Ende März und Anfang April eine Schneewalze hinweggefegt. In kürzester Zeit fiel über einen Meter Neuschnee. Auch durch Windverwehungen türmte sich stellenweise der Schnee auf 1,5 Meter und mehr an.

Facebook Capracotta

Das Wetterereignis hat das Bergdorf im Apennin südlich von Rom in den Ausnahmezustand versetzt. In den vergangenen Tagen kehrte aber nach und nach wieder die Normalität ein. Die wichtigsten Verkehrswege wurden geräumt und mittlerweile sind die Temperaturen auch deutlich gestiegen. Tauwetter setzt ein.

Das zeigt ein Foto im Netz. Die Bewohner nutzen die noch beachtlichen Schneehaufen im Ort als Terrassen für den Aperitif und ein kurzärmliges Sonnenbad.

Facebook Capracotta

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Doch etwas zu schwierig?”
Kommentare
71
„Doch etwas zu schwierig?”
Hautnah: Zwei Wölfe reißen ein Reh
Kommentare
39
Hautnah: Zwei Wölfe reißen ein Reh
Tragödie im Mittelmeer: Viele Tote nach Bootsunglück
Kommentare
26
Tragödie im Mittelmeer: Viele Tote nach Bootsunglück
Diesel und Benzin: Hamsterkäufe und steigende Preise
Kommentare
22
Diesel und Benzin: Hamsterkäufe und steigende Preise
Trump verlängert Ultimatum für den Iran wohl bis Dienstag
Kommentare
20
Trump verlängert Ultimatum für den Iran wohl bis Dienstag
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 