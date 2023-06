Nach tödlichem Unfall: Youtuber kommt in den Hausarrest

Rom – Der 20-jährige Youtuber Matteo Di Pietro von der Gruppe „Borderline“ ist verhaftet und in den Hausarrest überstellt worden. Bekanntlich wird gegen ihn wegen Mordes im Straßenverkehr nach einem tödlichen Unfall in einem gemieteten Lamborghini in Rom ermittelt. Ein Fünfjähriger kam dabei ums Leben.

Der 20-Jährige saß bei dem Unfall in der vergangenen Woche am Steuer. Gemeinsam mit ihm hielten sich vier weitere junge Erwachsene im Wagen auf. Der Lamborghini ist gegen einen Smart geprallt, in dem sich der Fünfjährige mit seiner Mutter und seiner vierjährigen Schwester befand.

In den vergangenen Tagen haben die Familienangehörigen des 20-Jährigen über ihren Anwalt ihr Beileid zum Tod des Fünfjährigen bekundet.

Die Staatsanwaltschaft von Rom ließ unterdessen keine weiteren Details verlauten. Die Maßnahme könnte getroffen worden sein, um zu verhindern, dass Matteo Di Pietro Italien verlässt.

Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die genaue Unfalldynamik zu klären. Unter anderem soll herausgefunden werden, mit welcher Geschwindigkeit der Lamborghini unterwegs war.

Untersucht werden auch die Handys der fünf Insassen des Wagens. Die Ermittler halten nach Fotos, Videos und Chats Ausschau, die hilfreich sein könnten. Auch Überwachungskameras, die an zwei Stadtbussen angebracht sind, könnten dazu beitragen, den Unfallhergang zu nachzuvollziehen.

Ersten Unfallerhebungen zufolge war der Lamborghini sehr schnell unterwegs. Di Pietro soll zum Unfallzeitpunkt unter Drogeneinfluss gestanden haben. Er wurde positiv auf Cannabis getestet.

Außerdem besteht der Verdacht, dass es zu dem Unfall im Rahmen einer Internet-Challenge gekommen ist. Während der letzten Challenges der jungen Youtuber soll es vor allem darum gegangen sein, möglichst lange in einem Auto durchzuhalten.