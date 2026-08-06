Nach Unfällen: Kommt ein Radfahrverbot am Gardasee?

Von: Lukas Unterkofler

Torri del Benaco – Nach einer Serie von Verkehrsunfällen auf der Gardesana am Ostufer des Gardasees fordert der Bürgermeister von Torri del Benaco, Stefano Nicotra, ein saisonales Fahrverbot für Trainingsgruppen von Rennradfahrern. Die viel befahrene Uferstraße sei während der Sommermonate zu gefährlich, erklärte der Bürgermeister nach insgesamt sechs Unfällen an einem einzigen Tag.

Besonders der jüngste Unfall mit mehreren verletzten Radfahrern sorgte für Diskussionen. Nach Angaben der Ortspolizei hielt am Sonntagmorgen gegen 9.00 Uhr ein Motorrad auf Höhe von Pai an einem Zebrastreifen an, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Eine Gruppe von fünf bis sechs Rennradfahrern bemerkte das stehende Motorrad offenbar zu spät und fuhr auf dieses auf. Drei Radfahrer stürzten, zwei erlitten leichte Schürfwunden, ein weiterer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus von Peschiera gebracht werden.

Neben diesem Vorfall registrierten die Einsatzkräfte am selben Tag weitere fünf Verkehrsunfälle, darunter einen Motorradsturz sowie mehrere kleinere Kollisionen zwischen Autos. Für Nicotra ist dies ein weiterer Beleg dafür, dass die Gardesana in den Sommermonaten überlastet und für Radfahrer daher besonders gefährlich ist.

Der Bürgermeister fordert deshalb, Trainingsfahrten von Rennradgruppen zwischen dem 1. Juni und dem 30. September – insbesondere an den Sommerwochenenden – auf der Gardesana zu untersagen. Er kritisiert, dass viele Gruppen die Straße in voller Breite nutzen und sich häufig nicht an Verkehrsregeln hielten. So würden Ampeln in Torri del Benaco und Pai regelmäßig missachtet. Die Gemeinde verfüge über Videoaufnahmen, die solche Verstöße dokumentierten, sagte Nicotra.

Gemeinsam mit anderen Bürgermeistern entlang des Gardasees wolle er nun nach Lösungen suchen. Auch am Westufer stellen Fahrradfahrer eine zunehmende Gefahr dar. Sie befahren oft ohne Licht und in Gruppen die zahlreichen Tunnel und sorgen damit im besten Fall für stockenden Verkehr auf der ohnehin schon engen Straße.

Kennzeichenpflicht für Fahrräder im Gespräch

Bürgermeister Nicotra spricht sich zudem dafür aus, Fahrräder künftig mit einem Kennzeichen auszustatten. Dies könne seiner Ansicht nach dazu beitragen, dass sich Radfahrer verantwortungsbewusster im Straßenverkehr verhalten. Das Thema solle auch auf nationaler Ebene mit Abgeordneten und Senatoren aus der Provinz Verona diskutiert werden.