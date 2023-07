Nach Verzehr von Almkäse: Vierjährige im Krankenhaus

Coredo – Ein vierjähriges Mädchen ist in eine Kinderklinik in Padua eingeliefert worden. Das Kind hatte zuvor auf einer Alm in Coredo, einer Fraktion im Nonstal, vom Hüttenkäse gegessen.

Der Gesundheitszustand des Kindes ist kritisch. Die Ärzte enthalten sich vorerst einer Prognose.

Seit einer Woche leidet die Vierjährige unter dem hämolytisch-urämischen Syndrom. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung der kleinen Blutgefäße.

Als Ursache gelten unter anderem Bakteriengifte. Bei der Krankheit werden Blutzellen zerstört, auch die Nierenfunktion wird geschädigt.

In der Zwischenzeit ist die Alm geschlossen worden. Techniker der Gemeinde Predaia untersuchen auch das Trinkwasser.