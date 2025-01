Nächtlicher Schreckmoment in den Bergen

Von: luk

Trient – Die Stille der Trentiner Berge in der Nacht – nur das Rauschen der Bäume und das Knistern des Waldbodens. Doch plötzlich: ein Bär. Ein wahrhaftiger Schreckmoment, der dem Filmemacher Ezio Giuliano den Atem stocken ließ.

Dennoch hielt er mit seiner Kamera drauf und war praktisch Aug in Aug mit dem unter Umständen gefährlichen Raubtier. Das Video, das in den vergangenen Tagen für Aufsehen sorgte, zeigt, wie der Bär unvermittelt aus der Dunkelheit auftaucht und ebenfalls kurz innehält, um die Situation zu beäugen.

Bären in Trentino: Ein Problem, das Wellen schlägt

Die Begegnung wirft erneut ein Schlaglicht auf die Bärenproblematik im Trentino. Seit Jahren wird die Region immer wieder von Konflikten zwischen Mensch und Tier erschüttert. Während Naturschützer die Rückkehr der Braunbären als Triumph für die Artenvielfalt feiern, wächst in der Bevölkerung die Sorge. Gerade in den abgelegenen Bergdörfern aber nicht nur dort häufen sich Berichte über zerstörte Bienenstöcke, umgestürzte Mülltonnen und zunehmend mutigere Bären, die sich bis in bewohnte Gebiete wagen.

Nicht zuletzt sorgt der Fall des Bären JJ4 – der 2023 wegen eines tödlichen Angriffs auf einen Jogger für Schlagzeilen sorgte – noch immer für Diskussionen. Die Politik ringt um Lösungen: Abschüsse, Umsiedlungen oder der Ausbau von Schutzmaßnahmen? Während die einen von friedlichem Nebeneinander träumen, fordern andere entschlossene Maßnahmen gegen die zunehmende Gefahr.

Die Bilder aus Giulianos Kamera rufen jedenfalls gemischte Gefühle hervor und heizen die Diskussion über den Umgang mit den Bären im Trentino erneut an.