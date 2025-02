Napoli nach 1:2-Pleite bei Braunöder-Club 4 Spiele sieglos

Arnautovic und Co. profitierten

Von: apa

SSC Napoli hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der italienischen Fußball-Meisterschaft verpasst. Der Tabellenzweite der Serie A kassierte am Sonntag beim Liga-13. Como, bei dem Matthias Braunöder nur auf der Bank saß, eine überraschende 1:2-Niederlage und ist damit nach drei Remis zuvor schon vier Partien sieglos. Inter Mailand (Marko Arnautovic) liegt dadurch dank eines 1:0-Erfolgs am Samstag gegen Genoa nach 26 Runden einen Punkt voraus.

Ein Eigentor von Amir Rrahmani (7.) leitete die Misere der Gäste ein. Nach dem postwendenden Ausgleich von Giacomo Raspadori (17.) war es Assane Diao (77.), der zum Matchwinner für die Hausherren avancierte.